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Царьград

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Пожар на подстанции обесточил "Хитроу": более 1300 рейсов задержаны

Пожар на подстанции обесточил "Хитроу": более 1300 рейсов задержаны

Пожар на подстанции обесточил лондонский аэропорт "Хитроу", нарушив работу более 1300 рейсов. National Grid восстановила энергоснабжение, сотрудничая с властями для выяснения причины инцидента.

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