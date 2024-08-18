Французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет. О смерти артиста сообщили французские СМИ. В 2019 году актер перенес инсульт.
Умер Ален Делон
Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
🙏🙏🙏 пусть покоится с миром и земля ему будет пухом….
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15 час.
ИИ
Иван Иваныч
Дожил до 88 лет, все потому, что "Ален Делон не пил одеколон". Пусть земля будет ему пухом, замечательный артист был, только вот на склоне лет бандеровские кричалки повторял и поддержал ВСУ.
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15 час.
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