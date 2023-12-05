Россиянам напомнили о сухом законе как эффективной мере повышения рождаемости

В советское время существовали эффективные меры улучшения демографической ситуации, одной из которых можно назвать сухой закон, который положительно сказался на повышении суммарного коэффициента рождаемости.
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