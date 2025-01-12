В Швейцарии главу минобороны призвали уйти в отставку

Главу министерства обороны Швейцарии Виолу Амхерд призвала уйти в отставку в связм с чрезмерным увлечением гендерным вопросом и не уделением внимания на снаряжение армии Швейцарская народная партия (SVP) 11 января по итогам конференции партии на своем официальной сайте.