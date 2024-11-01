Европейское финансирование исследований суррогатов мяса достигло рекорда

Рекордные суммы финансирования (€290 млн (30,5 млрд руб.)) получили в 2023 году европейские исследователи, изучающие белки растительного происхождения, культивируемые и полученные в результате ферментации, 1 ноября сообщает сетевое издание Green Queen.
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