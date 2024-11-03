Центр Астрахани проходит обновление по проекту комплексного благоустройства

На трех улицах уже прошли первые работы, к началу будущего лета планируется задействовать еще две. В региональном ситуационном центре прошло совещание под председательством губернатора Игоря Бабушкина, на котором были обсуждены первые результаты комплексного благоустройства Астрахани.