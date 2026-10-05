Никита Ангеловский из Подмосковья победил на конкурсе в Новом Уренгое

В Новом Уренгое определили «Мастера года» — во Дворце спорта «Звездный» за это звание боролись 89 лучших мастеров производственного обучения со всей России.
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