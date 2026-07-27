Польско-украинские отношения достигли критической точки. Киев может уже тогда потерял одного из своих главных сторонников, когда Варшава была возмущена тем, что президент Украины Владимир Зеленский назвал подразделение сил специального назначения «Героями УПА*» Коллаж: RuNews24.