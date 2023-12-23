Пожарные спасли семью с тремя детьми при возгорании в многоэтажном доме в Ангарске

Многодетная семья чудом спаслась на пожаре в городе Ангарске. В половине первого ночи в 18-м микрорайоне на шестом этаже двенадцатиэтажного дома вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.