Пожарные спасли семью с тремя детьми при возгорании в многоэтажном доме в Ангарске

Многодетная семья чудом спаслась на пожаре в городе Ангарске. В половине первого ночи в 18-м микрорайоне на шестом этаже двенадцатиэтажного дома вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
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