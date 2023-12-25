В Евпатории приняли свыше 3,1 тысяч положительных решений о выплатах по ЧС

На сегодняшний день в городе вынесено свыше 3,1 тысяч положительных решений на выплату компенсаций по ЧС в размере 10 тысяч рублей, а также 372 положительных решения о выплатах в связи с утратой имущества первой необходимости.
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