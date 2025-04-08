В Петербурге появился «Реестр общепита МКД СПб и ЛО»

Это поддержит заведения, которые могут пострадать от новых законодательных ограничений В Петербурге начали оценку регулирующего воздействия (ОРВ) законопроекта об ограничении продажи алкоголя в общепитах, расположенных в многоквартирных жилых домах (МКД).