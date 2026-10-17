17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области родился Иван Драч. Он вошёл в плеяду ярких поэтов-шестидесятников, однако вскоре стал советским пропагандистом, а с 1989-го – политиком .
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