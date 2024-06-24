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"Вывели нас из-под обстрела ВСУ": пленный украинец рассказал о гуманности ВС РФ

Украинский военнопленный Иван Андрийчук рассказал "Известиям" о гуманности военных ВС России. Андрийчук заявил, что в ходе сражений российские военные вынудили военнослужащих ВСУ и украинских националистов сдаться.

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