"Вывели нас из-под обстрела ВСУ": пленный украинец рассказал о гуманности ВС РФ

Украинский военнопленный Иван Андрийчук рассказал "Известиям" о гуманности военных ВС России. Андрийчук заявил, что в ходе сражений российские военные вынудили военнослужащих ВСУ и украинских националистов сдаться.
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