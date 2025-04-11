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Царьград

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Принц Гарри прибыл на Украину попиариться с покалеченными боевиками ВСУ

Принц Гарри прибыл на Украину попиариться с покалеченными боевиками ВСУ

Во Львове герцог Сассекский посетил один из госпиталей, где сделал фото с пациентами, получившими увечья на фронте.

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