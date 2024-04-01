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Новая часть «Ведьмака», CD Projekt против доната, демо «Смуты»…

Новая часть «Ведьмака», CD Projekt против доната, демо «Смуты»…

Конкурент Genshin Impact под названием Wuthering Waves получил дату релиза, «Смута» обзавелась демоверсией, CD Projekt поделилась интересным финансовым отчётом с новостями о разработке следующих игр студии и высказалась против микротранзакций, инди-авторы теряют финансирование, Capcom подготовила крупный патч для Dragon’s Dogma II, отзывы о первом сезоне «Отряда самоубийц», новый боец в Tekken 8 .

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