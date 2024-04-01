Новая часть «Ведьмака», CD Projekt против доната, демо «Смуты»…

Конкурент Genshin Impact под названием Wuthering Waves получил дату релиза, «Смута» обзавелась демоверсией, CD Projekt поделилась интересным финансовым отчётом с новостями о разработке следующих игр студии и высказалась против микротранзакций, инди-авторы теряют финансирование, Capcom подготовила крупный патч для Dragon’s Dogma II, отзывы о первом сезоне «Отряда самоубийц», новый боец в Tekken 8 .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)