Сотрудники МЧС будут дежурить у крымских храмов на Рождество

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах и соборах Крыма пройдёт Всенощное бдение. В нём примут участие тысячи верующих, безопасность которых обеспечат специалисты МЧС России, сотрудники МВД и службы экстренного реагирования.
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