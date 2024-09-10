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Глоба раскрыл три знака зодиака, которым осенью улыбнется удача

Глоба раскрыл три знака зодиака, которым осенью улыбнется удача

Глоба раскрыл три знака зодиака, которым осенью улыбнется удача Ирэн ОрлонскаяПо мнению известного астролога Павла Глобы, осень 2024 года станет ключевым периодом для многих людей, которые готовы воспользоваться предоставленными звёздами возможностями.

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