Колеблющиеся штаты недовольны большими тратами на Украину — Daily Telegraph

Daily Telegraph: колеблющиеся штаты недовольны большими тратами на Украину. Избиратели Аризоны, Флориды, Джорджии, Мичигана, Северной Каролины и Пенсильвании считают, что правительство США потратило слишком много на помощь Украине, приводит The Daily Telegraph результаты нового опроса.