Daily Telegraph: колеблющиеся штаты недовольны большими тратами на Украину. Избиратели Аризоны, Флориды, Джорджии, Мичигана, Северной Каролины и Пенсильвании считают, что правительство США потратило слишком много на помощь Украине, приводит The Daily Telegraph результаты нового опроса.
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