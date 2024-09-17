Премии победителям конкурса на исследование истории обороны и блокады Ленинграда увеличены в 1,6 раза

По инициативе губернатора Александра Беглова Губернатор Александр Беглов утвердил постановление правительства Петербурга о присуждении премий победителям конкурса на исследования, посвященные истории обороны и блокады Ленинграда в 2024 году.
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