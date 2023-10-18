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Си Цзиньпин отметил готовность Китая обогащать двустороннее сотрудничество с РФ

Си Цзиньпин отметил готовность Китая обогащать двустороннее сотрудничество с РФ

Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Об этом в среду, 18 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в рамках форума «Один пояс ― один путь» в Пекине.

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