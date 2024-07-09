Мишустин раскрыл секрет технологий будущего в России

На выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин назвал кооперацию между производителями и разработчиками инновационных технологий одним из ключевых условий обеспечения национального технологического суверенитета.
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