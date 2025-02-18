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Хачанов о дисквалификации Синнера: «Умышленно или неумышленно – я свечку не держал. Но уверен, что ему уже легче было согласиться на 3 месяца»

Хачанов о дисквалификации Синнера: «Умышленно или неумышленно – я свечку не держал. Но уверен, что ему уже легче было согласиться на 3 месяца»

Напомним, первую ракетку мира в соотвествии с соглашением с WADA дисквалифицировали на три месяца за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024-го.

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