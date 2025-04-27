Бойцы МТО доставили более 5 тонн продовольствия штурмовикам с помощью дронов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Свыше 5 тонн продуктов питания, воды, медикаментов и другого продовольствия доставили с помощью дронов специалисты подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Западной группировки.
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