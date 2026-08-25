Сильнейшая за два месяца магнитная буря ожидается после вспышки на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали мощную вспышку на Солнце уровня M7.0. Как сообщили ученые, событие сопровождалось существенным выбросом плазмы в космос, который направлен в сторону Земли.
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