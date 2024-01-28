НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

78 подписчиков

Владимир Путин уверен, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину

Владимир Путин уверен, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину

Владимир Путин уверен, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину Ирэн ОрлонскаяЭлита нации должна быть сформирована из тех, кто проявляет преданность своей Родине, а не из индивидуумов, занимающихся нечестным поведением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
BB
Belitskyi Belitskyi
Уважаемый ВВП заявление правильное,  народ его поддержит, осталось вам, как президенту, показать пример
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх