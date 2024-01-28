Владимир Путин уверен, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину Ирэн ОрлонскаяЭлита нации должна быть сформирована из тех, кто проявляет преданность своей Родине, а не из индивидуумов, занимающихся нечестным поведением.