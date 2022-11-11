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Леонтьев о 0:3 с «Северсталью»: «Куча нереализованных моментов со стороны «Нефтехимика», невзрачная игра в неравных составах»

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги матча с «Северсталью» (0:3). «Куча нереализованных моментов с нашей стороны плюс невзрачная игра в неравных составах.

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