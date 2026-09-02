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Рамблер

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Боня не согласилась участвовать в реалити: «Не готова за те деньги, которые предлагают»

Боня не согласилась участвовать в реалити: «Не готова за те деньги, которые предлагают»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что неоднократно отказывалась от участия в реалити-шоу.

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