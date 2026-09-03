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Миколог Комиссаров предупредил, что осенние опята требуют тщательной термической обработки

Миколог Комиссаров предупредил, что осенние опята требуют тщательной термической обработки

Кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М.

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