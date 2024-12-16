Ефимов: по программе льготной аренды в Москве откроют два детсада и отель

С начала 2024 года представители бизнеса по результатам торгов в рамках программы льготной аренды арендовали три городских объекта недвижимости общей площадью свыше 2,7 тысячи квадратных метров, чтобы открыть два частных детсада и отель.
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