Нижегородская правда

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Надежда Гущина из Нижнего Новгорода приняла участие в «Поле чудес»

Надежда Гущина из Нижнего Новгорода приняла участие в «Поле чудес»

В новом выпуске шоу «Поле чудес» на «Первом канале» оказалась участница из Нижнего Новгорода. Надежда Гущина рассказала, что работала раньше налоговым инспектором, а сейчас является домохозяйкой и занимается семьей, в которой растут двое сыновей.

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