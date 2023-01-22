Надежда Гущина из Нижнего Новгорода приняла участие в «Поле чудес»

В новом выпуске шоу «Поле чудес» на «Первом канале» оказалась участница из Нижнего Новгорода. Надежда Гущина рассказала, что работала раньше налоговым инспектором, а сейчас является домохозяйкой и занимается семьей, в которой растут двое сыновей.