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Косметолог Устинова назвала ретинол, церамиды и пептиды трендами осени

Косметолог Устинова назвала ретинол, церамиды и пептиды трендами осени

Спрос на российскую косметику в сети «Золотое Яблоко» за два года почти удвоился. Особенно заметно отечественные марки укрепились в категориях средств с ретинолом, церамидами и пептидами, сообщает Life.

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