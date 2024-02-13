Глифы на месте — утечка рендеров подтверждает то, что Nothing Phone 2a сохранит глав...

Глифы на месте — утечка рендеров подтверждает то, что Nothing Phone 2a сохранит главную фишкуНесмотря на множество утечек информации, Nothing Phone 2a до сих пор остается загадкой для многих, так как телефон еще не появился на рынке.
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