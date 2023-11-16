Автоэксперт Сажин: застоявшиеся на складах иномарки подешевеют при производстве запчастей в РФ

Автоэксперт Владимир Сажин назвал условие для снижения стоимости застоявшихся на складах иномарок. В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что по идее Skoda, Audi и Hyundai должны продаваться с большим дискаунтом.
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