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Царьград

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В России арестовали бывшие активы производителя брендов водки «Хортица» и «Первак»

В России арестовали бывшие активы производителя брендов водки «Хортица» и «Первак»

Ленинский районный суд Курска арестовал семь юридических лиц, которые ранее были связаны с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком* (внесен в перечень террористов и экстремистов).

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