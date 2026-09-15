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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин ответил на вопросы студентов в Смоленске

Губернатор Василий Анохин ответил на вопросы студентов в Смоленске

В рамках всероссийской акции «Поделись своим Знанием» губернатор Смоленской области встретился с молодёжью Губернатор Смоленской области Василий Анохин пообщался со смоленскими студентами в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием».

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