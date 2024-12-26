⚡️ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных руководителей Минобороны России. Задержаны четверо граждан РФ, которые получали инструкции от спецслужб Украины.
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⚡️ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных руководителей Минобороны России. Задержаны четверо граждан РФ, которые получали инструкции от спецслужб Украины.
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