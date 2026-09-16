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Отсидевшего за стрим с мертвой девушкой треш-блогера заметили на сайте знакомств

Отсидевшего за стрим с мертвой девушкой треш-блогера заметили на сайте знакомств

vk.com/reeflay12 Треш-блогер Станислав Решетняк, известный в сети как Reeflay и отбывший срок после того, как устроил стрим с мертвой подругой, ищет пару на сайте знакомств.

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