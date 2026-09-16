Отсидевшего за стрим с мертвой девушкой треш-блогера заметили на сайте знакомств

vk.com/reeflay12 Треш-блогер Станислав Решетняк, известный в сети как Reeflay и отбывший срок после того, как устроил стрим с мертвой подругой, ищет пару на сайте знакомств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Комендантский час...
- ВЛ В МИД назвали нел...
- Politico: Пентаго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым