Специалисты МГУ начали научно-исследовательские работы на территории шламонакопителя «Черная дыра»

Специалисты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова начали проведение научно-исследовательских работ на объекте накопленного экологического вреда «Черная дыра» — шламонакопителе промышленных отходов бывшего производства ОАО «Оргстекло», расположенного на территории г.
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