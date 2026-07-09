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Царьград

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Гарик Оганисян выбирает Армению как идеальное место для эмиграции

Гарик Оганисян выбирает Армению как идеальное место для эмиграции

Стендап-комик Гарик Оганисян, покинув Россию, выбрал Армению как оптимальное место для эмиграции. По его словам, страна предлагает дружелюбное отношение к русскому языку, однако знание армянского не улучшилось.

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