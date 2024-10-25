Гуфу предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами. Реальный поступок, а не видосик «ещё один, последний раз я умоляю, прости&ra...

Гуфу предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами. Реальный поступок, а не видосик «ещё один, последний раз я умоляю, прости», по мнению общественников, докажет, что рэпер действительно раскаялся С таким предложением к легенде рэпа обратился директор правозащитного центра «Сорок Сороков».