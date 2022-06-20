Володин считает, что Украина ни по каким параметрам не подходит для вступления в Евросоюз

Он также напомнил, что еще пять стран долгие годы являются кандидатами на вступление в ЕСПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит ни для членства в Евросоюзе, ни для получения статуса кандидата.