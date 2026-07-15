💡 В Севастополе с 12:00 до 15:00 электроснабжение будет ограничено по графику второй очереди Режим временного ограничения электроснабжения продолжает действовать.
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💡 В Севастополе с 12:00 до 15:00 электроснабжение будет ограничено по графику второй очереди Режим временного ограничения электроснабжения продолжает действовать.