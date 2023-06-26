Александра Волчека назначили и.о. замминистра развития гражданского общества

Он будет курировать молодежную политику.Исполнять обязанности заместителя министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики назначили руководителя волонтерского движения «Молодежка ОНФ» Александра Волчека.
Он будет курировать молодежную политику.Исполнять обязанности заместителя министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики назначили руководителя волонтерского движения «Молодежка ОНФ» Александра Волчека.
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