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Александра Волчека назначили и.о. замминистра развития гражданского общества

Александра Волчека назначили и.о. замминистра развития гражданского общества

Он будет курировать молодежную политику.Исполнять обязанности заместителя министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики назначили руководителя волонтерского движения «Молодежка ОНФ» Александра Волчека.

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