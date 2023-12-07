Минфин планирует заместить суверенные евробонды в следующем году

Министерство финансов планирует заместить суверенные еврооблигации в следующем году, рассказал в четверг, 7 ноября, на «Российском облигационном конгрессе», организованным Cbonds, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов.
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