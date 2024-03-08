Бастрыкина не устроил приговор по делу об избиении молодой мамы в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 марта, ФедералПресс. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал информацию у нижегородских следователей по поводу оправдательного приговора, который Автозаводский районный суд вынес по делу об избиении молодой женщины.
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