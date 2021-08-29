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Впервые раскрыта годовая выручка платформы Google Play — более $11 млрд

Впервые раскрыта годовая выручка платформы Google Play — более $11 млрд

В рамках очередного антимонопольного разбирательства в отношении IT-гиганта Google, входящего в холдинг Alphabet, впервые раскрыты финансовые показатели работы магазина приложений Google Play.

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