Легендарный дрон «Баба Яга» сбита под Артемовском, а под Купянском замаскированные позиции боевиков ВСУ были разгромлены: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 10 декабря 2023 года Юлия СоколоваРоссийские десантники успешно уничтожили украинский дрон «Баба Яга» в районе Артемовска (Бахмута), сообщает Министерство обороны РФ.