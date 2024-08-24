Грузинское SIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUU 🗣🇬🇪 Хвича тренирует не только удар, но и празднование. Где-то мы такое видели 😏 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Грузинское SIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUU 🗣🇬🇪 Хвича тренирует не только удар, но и празднование. Где-то мы такое видели 😏 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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