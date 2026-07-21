С 1 миллиарда до 50 миллионов снизилась цена уникальной купюры в Воронеже

5-тысячная банкнота с номером «5555555» более полугода ищет нового бониста.На одном из популярных сайтов объявлений снова появилось необычное предложение из Воронежа - 5-тысячную банкноту образца 1997 года с серийным номером «5555555» продавец выставил за 50 млн рублей.