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Воронежские новости

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С 1 миллиарда до 50 миллионов снизилась цена уникальной купюры в Воронеже

С 1 миллиарда до 50 миллионов снизилась цена уникальной купюры в Воронеже

5-тысячная банкнота с номером «5555555» более полугода ищет нового бониста.На одном из популярных сайтов объявлений снова появилось необычное предложение из Воронежа - 5-тысячную банкноту образца 1997 года с серийным номером «5555555» продавец выставил за 50 млн рублей.

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