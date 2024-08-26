Доцент Лебединская: цены на алкоголь и еду вырастут в начале осени

В начале осени в России подорожает ряд продуктов, темпы роста цен зависят от многих факторов. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».
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